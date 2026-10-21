أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقوف بلاده إلى جانب السعودية في حماية أمنها والدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مليشيا الحوثي، مشيراً إلى مشاركة فرنسية في جهود المملكة الدفاعية.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن باريس اقترحت المشاركة في إعادة تأهيل وتأمين خط أنابيب «شرق غرب» النفطي السعودي الذي تضرر بسبب الهجمات، مشيراً إلى «نشر أفراد وقدرات دفاعية منذ ثمانية أيام وحتى الآن».

وأضاف ماكرون خلال تصريحاته بالعاصمة القطرية الدوحة: «نحن نتقدم مع المملكة العربية السعودية في هذا الاتجاه، وبالتالي لدينا مشاركة دفاعية للمساعدة».

وأفاد قصر الإليزيه بأن ماكرون وصل إلى السعودية، (الأربعاء)، بعد جولته التي شملت الكويت والإمارات والبحرين وقطر، وبحث خلالها تعزيز الشراكات الإستراتيجية لفرنسا في قطاع الدفاع إضافة إلى إمدادات الطاقة.

واستقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، (الإثنين)، نظيره الفرنسي جان نويل بارو.

وجرى خلال الاستقبال «استعراض العلاقات الثنائية، والشراكة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم تطلعات البلدين الصديقين»، بحسب بيان للخارجية السعودية.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة للحد من تداعيات الأحداث فيها، وأكد وزير الخارجية الفرنسي «إدانة بلاده للاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي، وتضامن فرنسا مع المملكة»، بحسب البيان.

وتطرق الجانبان إلى أهمية تكثيف المساعي الدبلوماسية لضمان أمن وسلامة الممرات المائية الإقليمية وحرية الملاحة فيها، ودعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلول شاملة ومستدامة للأزمات الإقليمية الراهنة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.