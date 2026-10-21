أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه لولا الدعم الذي تقدمه إدارة الرئيس دونالد ترمب لأوكرانيا، «لم تكن لتبقى دولة ذات سيادة».



وقال روبيو، للصحفيين، اليوم الأربعاء، خلال زيارة إلى الهند، «لولا المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة، بما في ذلك في عهد إدارة ترمب، لما كانت هناك أوكرانيا اليوم، ولم تكن لتبقى دولة ذات سيادة».



وجاءت تصريحات روبيو رداً على أسئلة بشأن تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، الذي أفاد بأن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس» أمر خلال الآونة الأخيرة بإبطاء عمل نظام «ستارلينك» للأقمار الاصطناعية، الذي يساعد أوكرانيا على التصدي للهجمات الجوية الروسية الفتاكة.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وآخرين لم يكشف عن هوياتهم، تأكيدهم أن إيلون ماسك ناقش قرار إبطاء عمل نظام «ستارلينك» مع الرئيس دونالد ترمب بعدما أصبح هذا الإجراء معروفاً علناً.



وأوضح روبيو أنه لا يعلم أن الرئيس كان على علم مسبقاً بالقرار، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة، لا تستطيع، في جميع الأحوال، التحكم في كيفية تصرف شركة خاصة بشأن منتجاتها.



ورداً على أسئلة بشأن تقرير الصحيفة، قال روبيو، «ليس صحيحاً أننا كنا على علم مسبق بالأمر أو أننا وجهنا اتخاذ هذا الإجراء بأي شكل من الأشكال».