توقع بنك مورغان ستانلي استمرار شح الوقود عالمياً حتى منتصف عام 2027، حتى في حال تراجع الاضطرابات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، مع اتجاه مصافي التكرير إلى تنفيذ أعمال صيانة واسعة تحد من المعروض.



وتوقع البنك أن ترتفع الطاقة التكريرية المتوقفة لأغراض الصيانة المخطط لها بنحو 3.4 مليون برميل يومياً حتى الربع الثاني من العام المقبل، أي ما يعادل مرتين ونصف المرة من المستويات المعتادة.



وأشار البنك إلى أن حجم التوقفات المرتقبة يفوق التخفيضات الحالية في تشغيل المصافي بالشرق الأوسط وروسيا، مرجحاً ألا يشهد نشاط التكرير تعافياً يُذكر بحلول الربع الثاني من عام 2027.

وتواجه الأسواق العالمية شحاً متزايداً في إمدادات الديزل، مع تراجع صادرات الوقود من الشرق الأوسط وروسيا نتيجة اضطرابات الإنتاج والهجمات التي طالت البنية التحتية للطاقة، وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تعافي إنتاج المصافي الروسية سيظل محدوداً، في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية على منشآت التكرير.