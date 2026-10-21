كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لتوريد كميات كبيرة من الأسمدة إلى الولايات المتحدة، معرباً عن اهتمام موسكو بتوسيع التعاون الاقتصادي مع واشنطن، في ظل اضطرابات الإمدادات العالمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح بوتين، خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم (الأربعاء)، أن إمدادات الأسمدة العالمية شهدت اضطرابات منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً امتلاك روسيا القدرة على تزويد السوق الأمريكية بكميات كبيرة من الأسمدة.



من جانبه، أكد المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميتريف، في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك»، أن بلاده قادرة على دعم المزارعين الأمريكيين من خلال توفير الديزل والأسمدة.



وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان موسكو اعتزامها تسيير أول ناقلة محملة بالديزل من الموانئ الروسية إلى الولايات المتحدة غداً (الخميس)، ضمن الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتوريد الوقود الروسي إلى السوق الأمريكية والأسواق العالمية.