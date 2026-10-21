في إرهاب ممنهج يستهدف شرايين الحياة والأعيان المدنية، للمرة الثالثة خلال شهر، استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية مطار عدن الدولي بصاروخ باليستي، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى وقوع انفجار عنيف مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان.



وأفادت مصادر يمنية بأن الصاروخ الحوثي استهدف مدرج المطار في مسعى لعرقلة الملاحة الجوية في هذه المنشأة المدنية. فيما أكدت مصادر محلية أن الصاروخ انطلق من السبرة، جنوب إب.



وكانت مليشيات الحوثي قصفت الجمعة الماضية مطار عدن الدولي بالصواريخ الباليستية.



ومطلع أكتوبر الجاري، شنت المليشيات هجوماً بالصواريخ الباليستية على المطار أيضاً، في اعتداءات تمثل خرقاً لقواعد القانون الإنساني.



وفي جبهات القتال الأخرى، أفادت مصادر عسكرية بأن مليشيات الحوثي دفعت اليوم الأربعاء بتعزيزات عسكرية ونشرت حشوداً جديدة شرق محافظة الجوف وشمال محافظة مأرب وعززت خطوط دفاعاتها مع تصاعد القتال. وأضافت أن القوات الحكومية اليمنية تعاملت مع هذه التعزيزات ما أسفر عن تدمير أطقم عسكرية وعربات تابعة للمليشيات.



وأفاد محور تعز بأن القوات الحكومية صدت هجمات حوثية متعددة في جبهات تعز، حيث تركزت المعارك شمال مدينة تعز وفي جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم جنوباً.



وأكد أن غارات جوية دمرت مخزناً للأسلحة وغرفةً للقيادة للحوثيين في منطقة الضباب غرب تعز، مع استهداف القوات الحكومية تجمعات للمليشيات الحوثية في الأقروض والمسراخ جنوب تعز.