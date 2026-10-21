تحيي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلاً غنائياً في مدينة العلا يوم 13 نوفمبر القادم.

3 فئات للتذاكر

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل الذي يستمر لـ 3 ساعات عن طرح التذاكر رسمياً، مشيرةً إلى إتاحة ثلاث فئات مختلفة فقط لتناسب كافة الحضور، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير.

بستفزك

من جهة ثانية طرحت نانسي عجرم قبل أيام أحدث أغانيها المصورة بعنوان «بستفزك»، عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب» ومنصات الموسيقى الرقمية الأخرى، وحظيت بتفاعل جماهيري كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً وأن الفيديو كليب حمل أجواء من البهجة والسعادة، وجسدت نانسي خلاله شخصية بائعة للحلويات، تحديداً الزلابية وبلح الشام، بعدما سبق أن ظهرت في دور بائعة للبطيخ، في إطار بصري اتسم بالمرح والتنوع، كما قدمت مجموعة من الرقصات الاستعراضية المميزة، وسط أجواء غلبت عليها البهجة والحيوية.