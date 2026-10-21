بعد رحلة علاجية شاقة استمرت قرابة عام، تستعد الفنانة هبة مجدي للعودة إلى جمهورها من بوابة الجزء السابع من مسلسل (المداح)، في خطوة تعكس تجاوزها أصعب مراحل أزمتها الصحية واستعادة حضورها الفني تدريجياً.

ومن المنتظر أن تعود هبة مجدي لتجسيد شخصية (رحاب)؛ إحدى الشخصيات التي ارتبط بها الجمهور طوال الأجزاء السابقة من العمل، إلى جانب النجم حمادة هلال، ضمن أحداث الجزء الجديد المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

وتأتي العودة بعد فترة ابتعدت خلالها الفنانة المصرية عن الأضواء، مفضلة خوض معركتها الصحية بهدوء بعيداً عن الإعلام، قبل أن تكشف مؤخراً جانباً من رحلتها العلاجية من خلال صور نشرتها من داخل المستشفى برفقة زوجها الفنان محمد محسن والفريق الطبي المشرف على علاجها.

وبدأت الأزمة الصحية في منتصف عام 2025، عندما كشفت الفحوص الطبية إصابتها بالسرطان عقب وعكة مفاجئة، لتدخل بعدها مرحلة علاج مكثفة شملت جلسات العلاج الكيميائي، ما دفعها إلى تأجيل والاعتذار عن عدد من ارتباطاتها الفنية.

ومع تحسن حالتها الصحية، بدأت هبة مجدي العودة تدريجياً إلى نشاطها المهني، بالتوازي مع مواصلة المتابعة الطبية وبرامج التأهيل الهادفة إلى استعادة كامل لياقتها البدنية.

وحرصت الفنانة على توجيه رسائل امتنان إلى الأطباء وأطقم التمريض الذين رافقوها خلال رحلة العلاج، مؤكدة أن الدعم الطبي والنفسي كان أحد أهم أسباب تجاوز المرحلة الحرجة، فيما كان زوجها الفنان محمد محسن من أبرز الداعمين لها طوال تلك الفترة.

كما حظيت بدعم واسع من الوسط الفني والجمهور، وكان من بين المواقف التي تركت أثراً خاصاً لديها الاطمئنان على حالتها الصحية خلال إحدى المناسبات الرسمية، في لفتة إنسانية لاقت تفاعلاً كبيراً آنذاك.

ورغم تجاوزها المرحلة الأصعب من العلاج، فإن هبة مجدي لا تزال تواصل المتابعة الطبية الدورية، استعداداً للعودة الكاملة إلى حياتها الفنية خلال الفترة المقبلة.