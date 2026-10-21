تحوّل خلاف عائلي على النفقة إلى مأساة صادمة هزّت الشارع العراقي، بعدما انتهى نزاع بين أبٍ ونجله الضابط أمام إحدى المحاكم (جنوبي البلاد) بوفاة الأخير في واقعة أثارت حالة واسعة من الذهول والحزن.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عراقية، شهد محيط محكمة الهلال القضائية (شمالي مدينة السماوة) بمحافظة المثنى مشادةً بين أب ونجله الذي يعمل ضابطاً برتبة ملازم، على خلفية دعوى قضائية تتعلق بالنفقة.

وتطورت الأحداث بصورة مفاجئة، إذ أفاد مصدر أمني بأن الخلاف تصاعد خلال وقت قصير، قبل أن يُقدم الأب على ملاحقة نجله بمركبة بالقرب من المحكمة، ما أدى إلى وفاته في موقع الحادث.

وعقب الواقعة، غادر الأب المكان إلى جهة غير معلومة، في حين باشرت الجهات المختصة إجراءاتها القانونية، وأصدرت أوامر بملاحقته والعمل على ضبطه لاستكمال التحقيقات.

كما نُقل جثمان الضابط إلى دائرة الطب العدلي، فيما تواصل السلطات العراقية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة والوقوف على جميع تفاصيلها وظروف وقوعها.

وأعادت الواقعة إلى الواجهة الحديث عن تداعيات الخلافات الأسرية حين تتجاوز حدودها الطبيعية، بعدما انتهى نزاع عائلي أمام بوابة العدالة إلى واحدة من أكثر الحوادث صدمة.