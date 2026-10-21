بعد انتشارها عبر منصات التواصل الاجتماعي بوصفها وسيلة سريعة لإنقاص الوزن، أطلقت هيئة الدواء المصرية تحذيراً من حقن تخسيس تحمل اسم (سليم كت شوت)، مؤكدةً أنها غير مسجلة وغير مرخصة، ودعت المستهلكين إلى عدم الانجراف وراء الإعلانات المضللة أو شراء المستحضرات من مصادر مجهولة.

وجاء التحذير عقب رصد الهيئة حملات ترويج إلكترونية للمنتج عبر مواقع التواصل، تضمنت مزاعم تسويقية تتعلق بفاعليته في إنقاص الوزن، في وقت شددت فيه الجهات المختصة على أهمية التحقق من تسجيل أي مستحضر دوائي قبل استخدامه.

وأكد مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الحقن المتداولة تحت اسم (سليم كت شوت) ليست مسجلة لدى الهيئة، محذرًا من مخاطر استخدام منتجات مجهولة المصدر قد تشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلكين.

وشدد على ضرورة الحصول على الأدوية والمستحضرات العلاجية من الصيدليات المرخصة فقط، وعدم الاعتماد على الإعلانات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو القنوات غير الرسمية عند اتخاذ قرارات تتعلق بالصحة والعلاج.

وكشفت الهيئة أنها رصدت إعلاناً للمنتج عبر حساب إحدى العيادات على منصة (إنستغرام)، يتضمن ادعاءات تسويقية لمستحضر غير معتمد، ما دفعها إلى إدراجه ضمن قائمة المخالفات الإعلانية، مؤكدةً أن هذا الإجراء يعكس موقفها الرقابي والتنظيمي ولا يمثل حكماً قضائياً.

ودعت الهيئة الجمهور إلى التحقق من مصادر المستحضرات الدوائية قبل استخدامها، والإبلاغ عن أي إعلانات أو منتجات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، للمساهمة في الحد من تداول المنتجات غير المرخصة وحماية المستهلكين من المخاطر المحتملة.