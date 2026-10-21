شهد افتتاح الدورة الـ 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بمصر، مساء أمس (الثلاثاء)، لحظات مؤثرة خلال تكريم الفنان الراحل هاني شاكر، بعدما غلبت الدموع زوجته نهلة توفيق أثناء حديثها عنه، في حفل أهديت دورته الحالية إلى أمير الغناء العربي، تقديراً لمسيرته الفنية وإسهاماته في الأغنية المصرية والعربية.

تمثال بدار الأوبرا

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة الدكتور عبد العزيز قنصوة، خلال افتتاح المهرجان، إنشاء تمثال للفنان الراحل هاني شاكر داخل ساحة دار الأوبرا المصرية، تخليداً لذكراه وتقديراً لإبداعه الفني الذي ترك بصمةً بارزةً في تاريخ الغناء العربي.

يرحل الجسد ويبقى الأثر

وتسلمت نهلة توفيق زوجة الراحل هاني شاكر درع تكريمه، وبدا عليها التأثر خلال كلمتها في الحفل، وهي تتحدث عن زوجها الراحل، مؤكدةً أن ذكراه لا تزال حاضرةً بين محبيه، وقالت باكيةً: «هاني شاكر موجود معانا، يرحل الجسد ويبقى الأثر».

وأضافت أن هاني شاكر كان يتمنى أن يتذكره الناس بالخير بعد رحيله، ووجهت إليه رسالةً مؤثرةً قائلةً: «وأنا بقوله اطمن، كل الناس فاكراك بالخير».

فيلم هاني شاكر

وتضمن حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي عن الفنان الراحل، استعرض محطات من مشواره الفني وأبرز أعماله الغنائية ولقاءاته، إلى جانب تقديم مجموعة من أشهر أغانيه بأصوات عدد من مطربي الأوبرا، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عاطف.

وشارك الفنان محمد شاهين في الحفل بأغنية «ياريتك معايا»، فيما قدمت الفنانة أنوشكا أغنية «أنا قلبي ليك»، واختتمت الفنانة نادية مصطفى الأمسية بأغنيتي «مشتريكي» و«كده برضه يا قمر».

كما شهد الحفل تقديم أغنية جديدة بعنوان «فيه ناس تغيب»، بصوت الفنانة نيفين رجب، إهداءً إلى روح هاني شاكر، من كلمات عبد الله حسن وألحان شريف حمدان.

أمير الغناء العربي

ويُعد هاني شاكر، الملقب بأمير الغناء العربي، أحد أبرز نجوم الأغنية المصرية، وقدم على مدار مسيرته الفنية الممتدة لعقود مجموعةً كبيرةً من الأغاني التي حققت انتشاراً واسعاً في مصر والعالم العربي.

وترك الفنان الراحل بصمةً مميزةً في الأغنية الرومانسية والطربية، من خلال أعمال ارتبطت بوجدان جمهوره، فيما يأتي تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية وإعلان إقامة تمثال له بدار الأوبرا المصرية تقديراً لمسيرته وإسهاماته الفنية.