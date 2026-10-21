فجّر نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي مفاجأةً حول رئاسته لمهرجان النقابة للمسرح، معلناً أن الدورة الحالية من المهرجان ستكون الأخيرة له في إدارة المهرجان، مؤكداً رغبته في إتاحة الفرصة أمام وجوهٍ جديدةٍ لتولي المسؤولية، واستكمال العمل على تطوير المهرجان خلال السنوات القادمة.

عجزت بدري

وقال أشرف زكي على هامش المؤتمر الخاص بالمهرجان: «قررت عدم الاستمرار في إدارة الدورات القادمة»، موضحاً: «دي آخر دورة ليا، ييجي حد تاني يشتغل، أنا عجزت بدري».

غياب التوثيق

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أن غياب التوثيق عن المهرجان يمثل أحد التحديات التي تواجه تجربته، وهو ما دفعه إلى التفكير في إنهاء مهمته بعد الدورة الحالية، وإفساح المجال أمام شخصٍ آخرَ لاستكمال العمل على تطوير المهرجان، مع الاهتمام بتوثيق فعالياته وتجربته الفنية.

وأعلن أشرف زكي في وقتٍ سابقٍ أن الدورة الحالية ستشهد مشاركةً واسعةً من المسرحيين، إذ تضم 60 عرضاً مسرحياً، بمشاركة نحو 1500 فنانٍ وصانعٍ، في إطار دعم الحركة المسرحية وإتاحة الفرصة أمام أصحاب المواهب لتقديم تجاربهم على خشبة المسرح.

مهرجان المسرح المصري

يُعد مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري إحدى الفعاليات التي تستهدف دعم الحركة المسرحية، وإتاحة مساحةً أمام الفنانين وصنّاع العروض لتقديم أعمالهم، إلى جانب تشجيع المواهب الجديدة على خوض التجارب المسرحية والمشاركة في الأنشطة الفنية.

ويأتي إعلان أشرف زكي اعتزامه ترك إدارة المهرجان بعد الدورة الحالية في وقتٍ يطرح فيه ملف تطوير المسرح وتوثيق تجاربه تحدياتٍ تتعلق بالحفاظ على نتاج العروض المشاركة، وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة لمواصلة العمل.