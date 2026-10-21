قدّم نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته لمحافظ أملج نايف بن كميخ المريخي، في وفاة والدته، سائلًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.