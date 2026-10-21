قدّم نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته لمحافظ أملج نايف بن كميخ المريخي، في وفاة والدته، سائلًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
قدّم نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته لمحافظ أملج نايف بن كميخ المريخي، في وفاة والدته، سائلًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
The Deputy Emir of the Tabuk Region, Prince Khalid bin Saud bin Abdullah bin Faisal bin Abdulaziz, offered his condolences and sympathy to the Governor of Umluj, Nayef bin Kameekh Al-Muraykhi, on the passing of his mother, asking God to envelop the deceased in His vast mercy and forgiveness, and to grant her family and loved ones patience and solace.