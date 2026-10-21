كشف رصد أجرته «عكاظ» عن تسجيل 44 شركة وصندوقاً عقارياً متداولاً في سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» أدنى أسعارها التاريخية خلال تعاملات اليوم (الأربعاء)، 21 أكتوبر 2026، وشملت القيعان التاريخية 36 شركة وثمانية صناديق عقارية متداولة.



وأظهر الرصد تسجيل خمس شركات أسمنت أدنى أسعارها التاريخية، إذ بلغ سعر سهم أسمنت الجوف 4.38 ريال، وأسمنت الشمالية 6.21 ريال، وأسمنت المدينة 9.81 ريال، وأسمنت أم القرى 9.90 ريال، وأسمنت الرياض 18.97 ريال.



وسجل سهم مجموعة تداول السعودية أدنى سعر تاريخي عند 108 ريالات، فيما بلغ سهم أملاك 7.95 ريال، والنايفات 8.89 ريال، ومرنة 6.90 ريال، وتسهيل 21.20 ريال.



وشملت القائمة أسهم البحر الأحمر عند 16.60 ريال، وسينومي سنترز 12.70 ريال، ورتال 7.35 ريال، والموسى الصحية 108.60 ريال، وإس إم سي للرعاية الصحية 12.68 ريال.



كما سجل سهم الفخارية أدنى سعر تاريخي عند 15.51 ريال، وأميانتيت 9.64 ريال، وصالح الراشد 36.46 ريال، وأو جي سي 21.30 ريال، وسي جي إس 5.69 ريال، وطباعة وتغليف 5.71 ريال.



وبلغ أدنى سعر تاريخي لسهم ذيب 16.74 ريال، ولومي 20.34 ريال، وشري 19.54 ريال، وسماسكو 4.87 ريال، وتمكين 39.08 ريال.



وضمت القائمة أيضاً أسهم لازوردي عند 8.01 ريال، ونسيج 10.23 ريال، وهرفي للأغذية 12.80 ريال، وجاهز 10.20 ريال، ومجموعة إم بي سي 17.31 ريال، وساكو 15.70 ريال، ومحطة البناء 33.02 ريال، وأسواق المزرعة 9.45 ريال، وإنتاج 18.74 ريال، وتوبي 4.54 ريال.



وسجلت ثمانية صناديق عقارية متداولة أدنى أسعارها التاريخية، إذ بلغ سعر صندوق ميفك ريت 2.71 ريال، ومشاركة ريت 3.05 ريال، وملكية ريت 3.82 ريال، والرياض ريت 4.07 ريال، والإنماء ريت للتجزئة 4.12 ريال، وجدوى ريت الحرمين 4.40 ريال، والخبير ريت 5.30 ريال، وجدوى ريت السعودية 7.90 ريال.