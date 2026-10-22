بتوقيع البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الأردني، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وملك الأردن عبدالله الثاني ابن الحسين، يمضي البلدان الشقيقان إلى خطوة متقدمة في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما وشعبيهما. وسبق للرياض وعمَّان توقيع أكثرَ من اتفاقٍ ومذكرةِ تفاهمٍ، لا سيما في جوانب الاستثمار واستدامة التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات ومواكبة التحولات التنموية الإقليمية والعالمية.

وفي المجال السياسي، تتطابق رؤية البلدين تجاه الأوضاع الإقليمية والدولية، والوقوف بصلابة ضد كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما، والعمل المشترك والتنسيق المستمر في مرتكزات السلم والاستقرار إقليمياً ودولياً.

إن العلاقات الراسخة والمتجذرة، التي تربط بين السعودية والأردن واستدامة التشاور بين القيادتين، تأتي كلها لخدمة الشعبين الشقيقين ودعم القضايا العربية والإسلامية، في نموذجٍ فريدٍ ينبغي أن يسود بين الدول كافة، لمزيدٍ من البناء والنماء والاستقرار وتوحيد الصف وجمع الكلمة.