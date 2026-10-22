وقّع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في الرياض، أمس، بروتوكولاً معدلاً لمحضر إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الأردني، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وملك الأردن عبدالله الثاني ابن الحسين.

ويهدف المجلس إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما وشعبيهما، فيما يتولى وزيرا الخارجية رئاسة الأمانة العامة للمجلس، وتتابع وزارتا الخارجية أعماله واجتماعاته واللجان الوزارية المنبثقة عنه.

وجرى خلال استقبال وزير الخارجية لنظيره الأردني، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب بحث مستجدات المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار.

وأكد الصفدي، تضامن الأردن الكامل مع المملكة في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية، ووقوفها إلى جانب كل ما تتخذه المملكة من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين، كما بحث الجانبان ضمان سلامة وحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب.