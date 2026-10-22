علمت «عكاظ» من مصادرها أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين تدرس تأجيل مواجهة الأهلي والخليج إلى يوم غد (الجمعة)، في حال تعذّر وصول بعثة فريق الخليج اليوم (الخميس)، استعداداً لخوض المباراة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وأوضحت المصادر أن إقامة المباراة في موعدها المحدد ترتبط بتمكن بعثة الخليج من الوصول اليوم، إذ يُنتظر أن تتخذ الرابطة قرارها النهائي اليومبناءً على مستجدات وصول الفريق، وفي حال استمرار تعذّر وصول البعثة، فسيتم تأجيل المواجهة والإعلان عن موعد جديد لإقامتها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص رابطة المحترفين على ضمان جاهزية الفريقين، وتوفير الظروف المناسبة لإقامة المواجهة، على أن يصدر القرار الرسمي عقب اتضاح موقف بعثة الخليج.

وكان من المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الخليج مساء اليوم (الخميس)، عند الساعة التاسعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.