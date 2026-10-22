كشفت القوات المسلحة المصرية عن حصيلة جهود قوات حرس الحدود خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في إطار عمليات تأمين الحدود ومكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة والبضائع المهربة، إلى جانب إحباط مئات المحاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية.

وبحسب بيان رسمي صدر اليوم (الخميس)، عن المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، تواصل قوات حرس الحدود تكثيف جهودها للتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية، وتوجيه عدد من الضربات القاصمة للعناصر الخارجة عن القانون، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية.

ضبط أسلحة وذخائر وكميات كبيرة من المخدرات

وأوضح البيان أنه في مجال الأسلحة والذخائر، تمكنت قوات حرس الحدود خلال الأشهر الثلاثة الماضية من ضبط 27 واقعة، أسفرت عن ضبط 1149 قطعة سلاح، وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، تُقدّر بنحو 187 ألف طلقة متنوعة.

وفي مجال مكافحة المواد المخدرة، أسفرت العمليات عن ضبط 90 واقعة، تضمنت 241 طناً من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، ونحو 1.5 مليون قرص مخدر من أنواع مختلفة، إضافة إلى قرابة 37 طناً من مخدر الهيدرو المطحون، فضلاً عن ضبط 335 فداناً من الزراعات المخدرة.

ضبط بضائع مهربة وسجائر وهواتف محمولة

وفي إطار مكافحة تهريب البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، تمكنت القوات من ضبط 410 وقائع، شملت 1.5 مليون قاروصة سجائر، و10 آلاف عبوة تبغ، و1250 هاتفاً محمولاً، و80 ألف قطعة من الألعاب النارية، و12 ألف لتر من المواد البترولية، إلى جانب كميات كبيرة من البضائع المتنوعة غير خالصة الرسوم الجمركية.

إحباط التنقيب العشوائي عن الذهب

وفي مجال مكافحة التنقيب العشوائي عن خام الذهب، أسفرت جهود قوات حرس الحدود عن ضبط 178 واقعة، جرى خلالها ضبط 350 طناً من الأحجار المخلوطة بخام الذهب، و450 ماكينة لتوليد الكهرباء، و350 جهاز هيلتي، و53 جهازاً للكشف عن المعادن.

كما تمكنت القوات من ضبط 805 عربات مختلفة الأنواع، استُخدمت في أعمال التهريب والتنقيب العشوائي عن خام الذهب.

وفي مجال ضبط العملات، أشار البيان إلى ضبط ما يقارب 14 مليون جنيه مصري، مؤكداً إحالة جميع المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية

وفي سياق متصل، تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط 213 محاولة للتسلل والهجرة غير الشرعية لأفراد من مختلف الجنسيات على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، بإجمالي 4432 فرداً.

وأشار البيان كذلك إلى تسهيل العودة الطوعية لـ143384 فرداً سودانياً إلى دولة السودان الشقيقة، من خلال معبري أرقين وقسطل.

استمرار تأمين الحدود والمنافذ

وأكدت القوات المسلحة أن هذه النتائج تأتي استمراراً للجهود المكثفة والإجراءات التي تتخذها قوات حرس الحدود ليلاً ونهاراً لتأمين حدود الدولة المصرية، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية.

وتتزامن هذه الجهود مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على المنافذ والمعابر الحدودية على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية، بهدف التصدي لمحاولات التهريب والأنشطة غير المشروعة، وتعزيز أمن الحدود المصرية.