أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تلقيه اعتذاراً من صحيفة «تايمز» البريطانية، على خلفية تقرير نشرته في 13 أكتوبر الجاري، تضمن معلومات غير دقيقة بشأن راتب رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو، وامتلاكه المزعوم عقاراً في مدينة ميامي الأميركية بسعر يقل عن قيمته السوقية.

وأوضح «فيفا»، في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، أن الصحيفة أقرت بخطأ ما أوردته بشأن حصول إنفانتينو على راتب إضافي غير معلن من الاتحاد الدولي، مشيراً إلى أن النفقات والمبالغ المستردة التي يحصل عليها رئيس الاتحاد لا تُصنف تعويضات مالية وفقاً لقواعد الإفصاح السويسرية، ولذلك لا تفرض اللوائح إدراجها في التقرير السنوي للاتحاد.

وفي ما يتعلق بالعقار الواقع في ميامي، أقرت الصحيفة كذلك، بعدم صحة المعلومات التي تحدثت عن شرائه بأقل من قيمته الحقيقية، موضحة، أن إنفانتينو وأفراد أسرته لا يمتلكون الشركة المرتبطة بالعقار، ولا يسيطرون عليها، خلافاً لما ورد في التقرير الأصلي.

وقدمت «تايمز» اعتذارها إلى كل من إنفانتينو والاتحاد الدولي لكرة القدم عن الأخطاء الواردة في تقريرها، مؤكدة إجراء التصحيحات اللازمة للمعلومات المنشورة.

وفي المقابل، أشار «فيفا» إلى ما وصفه بوجود محاولات متواصلة ومنسقة تستهدف الإساءة إلى الاتحاد ورئيسه، داعياً وسائل الإعلام إلى الالتزام بالدقة المهنية والتحقق من المعلومات ومصادرها قبل نشر اتهامات اعتبرها كاذبة ومسيئة.

وشدد الاتحاد الدولي على دعمه للتدقيق الإعلامي المسؤول، مؤكداً في الوقت نفسه عزمه اتخاذ موقف حازم تجاه التقارير التي تتضمن معلومات مضللة أو غير دقيقة أو غير صحيحة.