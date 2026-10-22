59.9% من البالغين يمارسون الرياضة.. والإناث أكثر جلوساً

كشفت إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء لعام 2026م أن نحو 6 من كل 10 بالغين في المملكة يمارسون النشاط البدني لمدة 150 دقيقة أو أكثر أسبوعياً، بنسبة بلغت 59.9%، فيما ارتفعت النسبة لدى الذكور إلى 63.4%، مقابل 52.9% لدى الإناث.

وسجّلت الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاماً أعلى معدلات ممارسة النشاط البدني بنسبة 63%، في حين تراجعت النسبة إلى 13.4% لدى من تبلغ أعمارهم 80 عاماً فأكثر، لتسجل أدنى مستوياتها بين الفئات العمرية.

وتصدّر النشاط البدني الترفيهي أنواع الممارسة لدى البالغين بنسبة 64.7%، تلاه النشاط البدني أثناء التنقل من مكان إلى آخر بنسبة 52.4%، ثم النشاط البدني المرتبط بالعمل بنسبة 40.8%.

وفي المقابل، بلغ متوسط الوقت الذي يقضيه البالغون يومياً في الجلوس أو الاستلقاء، باستثناء ساعات النوم، 340 دقيقة، أي نحو 5 ساعات و40 دقيقة، وسجّلت الإناث متوسطاً بلغ 363 دقيقة يومياً، مقابل 329 دقيقة لدى الذكور.



وعلى صعيد الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً، أظهرت النتائج أن 20.3% يمارسون النشاط البدني لمدة 60 دقيقة أو أكثر يومياً، بواقع 27.1% لدى الذكور، مقابل 13.3% لدى الإناث.

وبيّنت الإحصاءات أن 33.8% من الأطفال والمراهقين يقضون من ساعة إلى أقل من ساعتين يومياً في الجلوس أو ممارسة أنشطة غير بدنية، مثل مشاهدة التلفزيون واستخدام الأجهزة الإلكترونية، باستثناء الوقت الذي يقضونه في المدرسة.

وتستعرض نشرة إحصاءات النشاط البدني لعام 2026م مؤشرات ممارسة النشاط البدني لدى البالغين والأطفال والمراهقين في المملكة، استناداً إلى نتائج المسح الصحي الوطني ومسح صحة المرأة والطفل، وتعتمد تقديراتها على البيانات التي يبلّغ عنها الأفراد أنفسهم أو مقدمو الرعاية للأطفال