أدانت دول عربية وخليجية ومنظمات واتحادات وبرلمانات، بأشدِّ العبارات، الاعتداء الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية واستهدف مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وأسفر عن وفاة مدنيين اثنين وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكدةً أن استهداف المنشآت والأشخاص المدنيين وانتهاك سلامة الملاحة الجوية يمثلان خرقاً لقواعد القانون الدولي.

وشددت في بياناتها على رفضها هذه الممارسات التي من شأنها تأجيج الأزمة وزيادة التوتر وزعزعة استقرار المنطقة.

وأكدت تضامنها الكامل مع المملكة وقيادتها، ووقوفها إلى جانبها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها، وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها.