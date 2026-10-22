نائب أمير نجران يطّلع على تقرير أعمال جمعية رعاية مرضى السرطان بالمنطقة

اطّلع نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز على تقرير أعمال جمعية رعاية مرضى السرطان بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم، المدير العام لفرع وزارة الصحة بنجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية قناص آل سوار، يرافقهما عدد من منسوبي الجمعية.



وتضمن التقرير تقديم الجمعية خدماتها لـ(6354) مستفيداً، عبر (16) برنامجاً، من أبرزها "عونك" و"أبشر" و"طارئ"، وجلسات العلاج النفسي، إلى جانب الإسهام في توفير وحدات سكنية لـ(518) مستفيداً، وتأثيث (67) وحدة سكنية، وتنفيذ (114) فعالية ومبادرة، وإتاحة (119) فرصة تطوعية بمشاركة (4336) متطوعاً ومتطوعة، قدّموا (50868) ساعة تطوعية.وأوضح بني هميم أن الجمعيات الصحية في القطاع غير الربحي تُعد شريكاً فاعلاً في دعم المنظومة الصحية، من خلال تقديم الخدمات المساندة للمرضى وأسرهم وتعزيز العمل التطوعي والتكامل المجتمعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.