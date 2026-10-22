أدانت كلٌّ من الأردن ومصر الهجوم الذي استهدف مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مؤكدتين تضامنهما الكامل مع المملكة العربية السعودية ورفضهما استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إدانة المملكة الأردنية الهاشمية واستنكارها الاعتداء الذي استهدف مطار الملك فهد الدولي، وعدّته خرقاً فاضحاً للقانون الدولي واعتداءً على سيادة السعودية وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت الأردن على وقوفها إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها، كما أعربت عن خالص التعازي والمواساة لأسرتي الضحيتين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

من جانبها، أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مؤكدة أن الهجوم يمثل استمراراً لانتهاك قواعد القانون الدولي واستهدافاً لحركة الملاحة الجوية والمنشآت والأشخاص المدنيين بصورة عشوائية وغير مسؤولة.

وأكدت مصر رفضها القاطع لمثل هذه الممارسات التي تسهم في زيادة التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة، مجددة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة وقيادتها، ومشددة على أن أمن المملكة يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري.