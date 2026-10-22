تأهل 110 طلاب وطالبات من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة إلى المرحلة النهائية من معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية «سيف 2026»، في إنجاز يعكس تنامي الاهتمام بتنمية المهارات العلمية والتقنية والابتكارية لدى الطلبة.

وتوزع الطلبة المتأهلون على مختلف المراحل الدراسية، بواقع 27 طالباً وطالبة في المرحلة الابتدائية، و17 في المرحلة المتوسطة، و66 في المرحلة الثانوية، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة.

ويُعد معرض ومسابقة (سيف) منصة عالمية تستقطب المبتكرين والباحثين والمواهب التقنية من مختلف دول العالم، وتهدف إلى تشجيع تطوير الحلول المبتكرة للتحديات الواقعية، وتعزيز توظيف التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع من خلال التنافس وتبادل الخبرات وعرض المشروعات أمام المختصين والخبراء.

وتشمل المسابقة مجموعة من المجالات المستقبلية؛ من أبرزها الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والأمن السيبراني والتقنيات الدفاعية، والمدن الذكية وإنترنت الأشياء، والروبوتات والأتمتة، والاستدامة والطاقة والبيئة، إلى جانب التقنية الحيوية والصحة الرقمية والتعليم التقني والفضاء والتصنيع الذكي.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الرياض المرحلة النهائية من المعرض خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2026م، حيث تتيح المنافسات للمشاركين فرصة عرض ابتكاراتهم ومشروعاتهم أمام لجان التحكيم والخبراء، ضمن بيئة تنافسية عالمية تدعم الإبداع وتبادل المعرفة.