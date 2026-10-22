تواجه جنوب أفريقيا أزمة صحية مقلقة بعد إصابة أكثر من 500 شخص بأعراض معوية، بينها الإسهال وتقلصات المعدة، وسط تحذيرات من مخاطر المياه غير الآمنة وتحقيقات في مصدر الإصابات بمناطق متفرقة من البلاد.

وسجلت السلطات 408 حالات في مناطق شرق العاصمة بريتوريا بين 7 و18 أكتوبر الجاري، معظمها بين أطفال دون الرابعة، فيما تلقى أكثر من 100 طالب في جامعة رودس بمدينة غكبيرها الساحلية العلاج من أعراض مشابهة، وفق تقارير إعلامية.

وفي المناطق المتضررة شرق بريتوريا، ربطت السلطات الإصابات بمياه محطة معالجة برونخورستسبرويت، التي تزود عدة تجمعات سكنية بمياه الشرب، بعدما كشفت التحقيقات أن المياه لم تخضع للمعالجة بالكلور خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 14 أكتوبر، بسبب مشكلات واجهتها البلدية مع مورد الكلور.

وأظهرت اختبارات أجرتها السلطات مستويات مرتفعة للغاية من بكتيريا الإشريكية القولونية ومجموعات بكتيرية أخرى في المياه الخارجة من المحطة وخزانات قريبة، بما يدعم الاشتباه في تلوث الإمدادات بمياه الصرف الصحي.

كما كشفت فحوص عينات من المرضى عن وجود مسببات مرضية، بينها فايروس نوروفيروس وبكتيريا كامبيلوباكتر وشيغيلا. ولم تُكتشف بكتيريا الكوليرا في عينات البراز التي خضعت للتحليل، وفق وزارة الصحة والجهات المعنية بالمياه في جنوب أفريقيا.

ودعت السلطات السكان في المناطق المتضررة إلى عدم شرب مياه الصنابير أو استخدامها في إعداد الطعام أو الاستحمام وغسل الأغذية، حتى بعد غليها، إلى حين التأكد من سلامتها. وأطلقت البلدية إجراءات طارئة لتوفير مياه الشرب عبر صهاريج متنقلة، فيما وزعت منظمة «جيفت أوف ذا جيفرز» الخيرية مياهاً معبأة على السكان.

وأقرت السلطات بوجود إخفاق في إبلاغ السكان بأن المياه غير آمنة، وهو ما أثار انتقادات بشأن إدارة الأزمة ومدى سرعة الاستجابة للمخاطر الصحية. وأعلنت الجهات الحكومية فتح تحقيقات إضافية لتحديد أسباب التلوث والمسؤوليات المرتبطة به، إلى جانب إجراء اختبارات مستقلة لجودة المياه.

وفي بؤرة الإصابات قرب بريتوريا، لم تُسجل وفيات حتى إعلان السلطات نتائجها الأولية في 19 أكتوبر، فيما أفادت الجهات الصحية بانخفاض أعداد الحالات الجديدة خلال الأيام التالية، مع استمرار التحذيرات من استخدام مياه الصنابير.

أما في غكبيرها، حيث عولج أكثر من 100 طالب في جامعة رودس من أعراض معوية مشابهة، فلا تزال التحقيقات جارية لتحديد مصدر الإصابات، ولا ينبغي افتراض ارتباطها بالمصدر نفسه الذي تسبب في حالات شرق بريتوريا قبل اكتمال الفحوص.