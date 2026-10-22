نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم 15,683 جولة رقابية خلال الربع الثالث من عام 2026م؛ شملت منشآت ومواقع في مختلف محافظات المنطقة ومراكزها، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز سلامة الغذاء ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والبيئية.

وأسفرت الجولات عن رصد 1,230 مخالفة، ومصادرة 22,441.7 كيلوغراماً من المواد غير الصالحة للاستخدام، إلى جانب فحص 2,048 عينة مخبرياً للتحقق من سلامة المنتجات ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة.

وفي جانب الرقابة البيطرية، بلغ إجمالي مذبوحات المواشي في المسالخ التابعة للفرع 64,046 رأساً، فيما بلغت مذبوحات الطيور 16,882 طائراً، بعد إخضاعها للفحوصات البيطرية اللازمة للتأكد من سلامتها.

كما نفّذ الفرع 2,305 عمليات إعدام كلي وجزئي لذبائح غير مطابقة للاشتراطات الصحية، في إطار الإجراءات الوقائية الهادفة إلى حماية المستهلكين والحفاظ على الصحة العامة.

وأكد فرع الوزارة استمرار أعماله الرقابية والميدانية بما يسهم في تعزيز جودة وسلامة المنتجات الغذائية، ورفع مستوى الامتثال بالمنشآت ذات العلاقة، تحقيقًا لمستهدفات حماية المستهلك وسلامة المجتمع.