حذرت وزارة الدفاع اليمنية المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية من المشاركة في التجمعات التي تُقام تحت مسمى «النكف القبلي» أو الحشود الجماهيرية والدورات الثقافية وغيرها من الفعاليات، محذرة من استغلال هذه الأنشطة في تجنيد الأطفال والشباب والزج بهم في جبهات القتال.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم (الخميس) أن الميليشيا تستخدم هذه التجمعات لاستقطاب الأطفال والشباب وإقحامهم في معاركها، بما يخدم التشكيلات القتالية التابعة لها ومشروعها التدميري.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذه التجمعات ستُعد أهدافا عسكرية مشروعة، داعية المواطنين إلى الابتعاد عنها وعدم السماح باستغلال أبنائهم أو تعريض حياتهم للخطر.

وشددت الوزارة على ضرورة توخي الحذر وتجنب المشاركة في مثل هذه الفعاليات، حفاظا على سلامة المواطنين وأبنائهم من المخاطر المرتبطة بها.