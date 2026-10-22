مبادرة الباحة الخضراء تعزز حضور المنطقة عربياً

حققت مبادرة الباحة الخضراء التي حازت على جائزة مجلس التعاون الخليجي للعمل البلدي في دورتها السادسة لعامي 2025م و2026م عائداً اقتصادياً يتجاوز 25 مليون ريال إثر فوز أمانة منطقة الباحة بالمركز الأول على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظير تميز المبادرة في تعزيز المشاركة المجتمعية ورفع الغطاء النباتي وتحسين المشهد الحضري وتحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية.

وحظيت المبادرة التي أطلقها أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وبمتابعة نائبه الأمير فهد بن سعد، باهتمام كبير عزز حضور المنطقة محلياً وعربياً؛ فيما جاء التتويج بالجائزة بدعم وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل وبإشراف مباشر من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط.



وعززت أمانة منطقة الباحة من خلال المبادرة التعاون التكاملي مع مختلف الجهات الحكومية في المنطقة التي بادرت بتشجير مقارها وساحاتها والمشاركة في المبادرات التطوعية إلى جانب الجمعيات وأفراد المجتمع بما عكس مستوى الشراكة المجتمعية في دعم مستهدفات التشجير ورفع الغطاء النباتي وتحسين جودة الحياة.

ونظمت الأمانة أعمال المشاركة المجتمعية والتطوعية ضمن المبادرة بمشاركة 10150 متطوعاً من مختلف الجهات والشركاء منهم 3600 متطوع أساسي وذلك من خلال 535 مبادرة تطوعية بإجمالي 84500 ساعة تطوعية إلى جانب توقيع 151 اتفاقية وشراكة و70 مذكرة تفاهم بما عزز التكامل بين القطاعات المشاركة في تنفيذ المبادرة فيما سجل مؤشر الأثر الاجتماعي الكلي تحسناً بنسبة 20 ‎%‎.

وأسهمت الأمانة من خلال المبادرة في زراعة أكثر من مليون شجرة وشجيرة وزهرة معظمها أشجار محلية في 143 حديقة ومتنزّهاً بالمنطقة إضافة إلى زراعة 52000 شجرة دعماً لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء وإضافة أكثر من 1.25 مليون متر مربع من المساحات الخضراء في المماشي والممرات والمحاور والطرق.



وحققت الأمانة عبر المبادرة مؤشرات بيئية متقدمة شملت خفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 20‎%‎ وامتصاص ما يقارب من 10600 إلى 18600 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً وتحسين مؤشر جودة الهواء في المنطقة بنسبة تتراوح بين 7 و10 ‎%‎ مع إمكانية ارتفاع التحسن إلى 20 ‎%‎ في المواقع القريبة من المسطحات الخضراء الكثيفة.

وعززت أمانة منطقة الباحة الاستدامة المائية عبر الاعتماد على المياه المعالجة بنسبة 75 ‎%‎ من حاجات الري وخفض استهلاك المياه العذبة بفضل تقنيات الري الذكي بنسبة 40‎%‎ إضافة إلى استخدام تقنيات الري الذكي المتكاملة إلكترونياً مع نظام إدارة الأصول ومنصة جودة البيئة بما يسهم في الصيانة التنبؤية وتعديل الري وفق الظروف البيئية بدقة تصل إلى 97 ‎%‎.



وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن فوز أمانة منطقة الباحة بهذه الجائزة يعكس تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية والجمعيات والمجتمع ويجسد حرص الأمانة على تطوير مبادرات نوعية ومستدامة تسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الموارد وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.