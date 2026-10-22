ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لقيامه بالتخييم دون الحصول على ترخيص داخل محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية المقررة.

وأوضحت القوات أن مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص تستوجب غرامة تصل إلى ثلاثة آلافريال، مؤكدةً أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الهادفة إلى المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي ممارسات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مشيرةً إلى أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.