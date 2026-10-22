صادقت رابطة الدوري السعودي للمحترفين على ما انفردت بنشره «عكاظ» بشأن تأجيل مواجهة الأهلي والخليج، بعدما أعلنت رسمياً تأجيل المباراة التي كان مقرراً إقامتها اليوم (الخميس) 22 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، على أن يُحدد موعداً جديداً لإقامتها لاحقاً.



وكانت «عكاظ» قد كشفت، نقلاً عن مصادرها، أن إقامة المواجهة في موعدها المحدد مرهونة بتمكن بعثة الخليج من الوصول إلى جدة، مشيرةً إلى أن تعذّر وصول الفريق سيؤدي إلى تأجيل المباراة، وهو ما تأكد بصدور قرار الرابطة الرسمي.



ويأتي قرار التأجيل ليضع حداً لحالة الترقب التي سبقت المواجهة، بعدما كانت الأنظار تتجه إلى إمكانية وصول بعثة الخليج في الوقت المناسب لخوض اللقاء.



ومن المنتظر أن تعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين الموعد الجديد للمواجهة خلال الفترة القادمة، وفقاً للترتيبات التنظيمية وجدول مباريات المسابقة.