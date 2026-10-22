اجتماع هو الأول من نوعه بهذه الصيغة، وسط تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراعات الإقليمية، تحتضن مدينة إسطنبول التركية، غداً (الجمعة)، اجتماعاً لسبع دول، بينها السعودية وثلاث قوى أوروبية كبرى، لبحث تطورات اليمن وأمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، إلى جانب القضية الفلسطينية والحرب الروسية الأوكرانية.



ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في وزارة الخارجية التركية أن الاجتماع، الذي تستضيفه أنقرة بمبادرة منها، سيجمع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المنضوية ضمن مجموعة «إي 3»، مع نظرائهم من تركيا والسعودية وباكستان ومصر، ضمن صيغة «آر 4».



ويأتي اليمن وأمن السعودية وحرية الملاحة ضمن أبرز الملفات المطروحة، إذ يُتوقع أن يشدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ضرورة حماية الملاحة الدولية في مضيقي هرمز وباب المندب، والتوصل إلى حل دبلوماسياً للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع تجديد دعم بلاده لأمن المملكة في مواجهة هجمات مليشيا الحوثي، وفق ما أورده المصدر الدبلوماسي.



وبحسب المصدر، سيبحث الوزراء فرص تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية ودول المنطقة، فيما سيعرض فيدان جهود أنقرة لمنع انتقال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود، محذراً من المخاطر الأمنية التي يفرضها استمرار الصراع، وفق ما نقلت رويترز.



وتكتسب المحادثات أهميةً في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، وتزايد المخاوف من تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وما قد يترتب عليها من تهديدات لأمن المنطقة وطرق التجارة والشحن الدولية.