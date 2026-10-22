ناقش وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع نظيره العراقي فؤاد حسين، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والاعتداءات الإرهابية التي طالت المملكة.



استعرض وزير الخارجية في اتصال هاتفي تلقاه مع نظيره العراقي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، ولا سيما المجال الأمني، بما يسهم في التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة.



وتناول الاتصال الاعتداءات الإرهابية الأخيرة التي طالت مناطق في المملكة، حيث أعرب فؤاد حسين عن إدانة الحكومة العراقية لهذه الاعتداءات، ورفضها كل ما يطال المدنيين والمنشآت المدنية من أذى، مؤكداً موقف العراق الثابت بعدم السماح باستخدام أراضيه منطلقاً لأي اعتداءات أو أعمال تمس أمن المملكة ودول المنطقة.



من جانبه، أكد وزير الخارجية دعم المملكة لجهود الحكومة العراقية الرامية إلى خفض التوتر، ومساعيها في مواصلة العمل المشترك مع دول الجوار، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.