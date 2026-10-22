ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجات شمال غرب ناميبيا، فيما سجلت السلطات هزة ارتدادية بقوة 3.2 درجات صباح اليوم (الخميس)، محذرة السكان في المنطقة من احتمال حدوث نشاط زلزالي إضافي.

وأكدت وزارة الصناعات والمناجم والطاقة في ناميبيا أن الهزة الرئيسية وقعت قرب بلدة كامانجاب في إقليم كونيني عند الساعة 10:34 مساء أمس (الأربعاء) بالتوقيت المحلي، ورصدتها 6 محطات تابعة للشبكة الزلزالية الناميبية، إضافة إلى محطتين إقليميتين تابعتين لشبكة الرصد الزلزالي في جنوب أفريقيا.



على عمق 10 كيلومترات

وأظهرت بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 4.9 درجات، ووقع على عمق نحو 10 كيلومترات، فيما حددت مركزه على بعد نحو 68 كيلومتراً إلى الشمال والشمال الغربي من مدينة خوريكساس.

وسجل الزلزال عند الساعة 20:34 بالتوقيت العالمي في 21 أكتوبر، وأدرجته الهيئة الأمريكية بعد مراجعة بياناته، فيما أشارت بيانات الرصد إلى أن مركزه كان عند الإحداثيين 19.785 درجة جنوباً و14.728 درجة شرقاً.



هزة ارتدادية وتحذير للسكان

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي في ناميبيا تسجيل هزة ارتدادية بقوة 3.2 درجات عند الساعة 8:08 صباح اليوم، داعية السكان إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال تسجيل هزات أخرى.

وأوصت السلطات السكان، في حال وقوع هزات إضافية، بالابتعاد عن النوافذ والأجسام القابلة للسقوط، والتوجه إلى مناطق مفتوحة بعيداً عن المباني والأشجار وخطوط الكهرباء عند وجودهم في الخارج.

ولم تتضمن البيانات المتاحة حتى الآن إعلاناً عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.