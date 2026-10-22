فيما يكثف الفنان اللبناني فضل شاكر استعداداته لحفليه المرتقبين في موسم الرياض، في أول عودة له إلى الحفلات المباشرة بعد غياب استمر نحو 14 عاماً، حذر مدير أعماله إياد النقيب، من صفحات وهمية تنتحل صفة جهات رسمية وتروج لبيع تذاكر حفلات باسمه.

حفل الأردن

وأوضح مدير أعمال فضل شاكر بأن إحدى الصفحات المزيفة تروج لفعاليات فنية وحفلات غير موثوقة، مستغلة اسم فضل شاكر، ومن بينها الترويج لتذاكر حفله المقرر إقامته في الأردن يوم 14 نوفمبر القادم.

ونشر النقيب عبر خاصية القصص القصيرة «الستوري» على حسابه الرسمي على «إنستغرام» الصفحة الرسمية المخصصة لبيع تذاكر الحفل، محذراً الجمهور من التعامل مع الحسابات المنتحلة، وضرورة التأكد من مصدر التذاكر قبل شرائها، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال باسم الفنان.