أعلن معهد الفيلم الأمريكي اختيار النجم الهوليوودي توم كروز للفوز بالنسخة الـ52 من جائزة الإنجاز مدى الحياة، تتويجاً لمسيرته الفريدة الحافلة بالنجاح والتأثير في صناعة السينما.

وذكر المعهد عبر حسابه الرسمي على «إكس»: «يفخر معهد الفيلم الأمريكي باختيار توم كروز ليكون الحائز على جائزة الإنجاز مدى الحياة في نسختها الثانية والخمسين».

موهبة استثنائية

وتُمنح هذه الجائزة سنوياً لشخصية واحدةً تقديراً لموهبتها الاستثنائية وإسهاماتها المؤثرة في تطوير الفنون السينمائية، إلى جانب ما تحققه من تقدير واسعاً لدى النقاد والباحثين وزملاء المهنة والجمهور.

أيقونة عالمية

وأعربت رئيسة مجلس أمناء معهد الفيلم الأمريكي كاثلين كينيدي، عن إعجابها بمسيرة توم كروز والتزامه الكبير بعمله، مؤكدةً أن إيمانه بقوة السينما وقدرتها على جمع الناس يشكّل أحد أبرز أسباب تميّزه.

وقالت: «يعد كروز أيقونة عالمية، سواء بصفته ممثلاً أو منتجاً»، مشيرةً إلى تمتعه بشغف استثنائي تجاه كل ما يقدمه، وأن حبه للأفلام جعله سفيراً بارزاً للسينما الأمريكية حول العالم.

وأضافت: منح كروز هذه الجائزة يُعدّ شرفاً للمعهد، في تقدير لمسيرته التي تجاوز تأثيرها حدود هوليوود لتصل إلى جماهير السينما في مختلف أنحاء العالم.

13 مليار دولار

وعلى مدار مسيرته الفنية، رسّخ توم كروز مكانته كواحد من أهم نجوم شباك التذاكر، إذ حققت أفلامه إيرادات عالمية إجمالية تقارب 13 مليار دولار، إلى جانب نجاحات نقدية وجوائز وترشيحات مرموقة.

وتضم قائمة أبرز أعماله أفلاماً أصبحت علامات فارقة في تاريخ السينما، من بينها Risky Business وTop Gun وMinority Report وInterview with the Vampire وA Few Good Men وThe Firm، إضافة إلى سلسلة أفلام Mission: Impossible التي ارتبط اسمه بها على مدار سنوات طويلة.

ولم يقتصر نجاح كروز على التمثيل، بل امتد إلى الإنتاج السينمائي، حيث ساهم في تقديم أعمال حققت نجاحاً جماهيرياً واسعاً، من بينها فيلم Top Gun: Maverick.

4 ترشيحات للأوسكار

حصد توم كروز أربعة ترشيحات لجوائز الأوسكار خلال مسيرته، توزعت بين التمثيل والإنتاج.

وجاءت ترشيحاته التمثيلية الأولى عن فئة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Born on the Fourth of July، ثم عن أدائه في فيلم Jerry Maguire، قبل أن يحصل على ترشيح أفضل ممثل مساعد عن فيلم Magnolia.

كما نال ترشيحاً لجائزة أفضل فيلم بصفته أحد منتجي فيلم Top Gun: Maverick، الذي حقق نجاحاً تجارياً كبيراً وأعاد سلسلة Top Gun إلى صدارة المشهد السينمائي العالمي.