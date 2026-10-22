تسبب اكتشاف أفعى صغيرة داخل مقصورة طائرة ركاب في اليابان بإلغاء رحلة جوية كانت مقررة من مطار فوكوكا جنوب غربي البلاد، بعدما قررت شركة الطيران إخضاع الطائرة لفحص شامل لضمان سلامة الركاب، في واقعة نادرة أثارت الانتباه.

وأعلنت شركة «جابان إير كوميوتر» (JAC)، التابعة للخطوط الجوية اليابانية، أن أحد الفنيين عثر على الأفعى ظهر الاثنين، أثناء إجراء الفحوص المعتادة وتجهيز الطائرة للرحلة التالية، قبل أن يتبين أن طولها يبلغ نحو 40 سنتيمتراً، وأنها كانت مختبئة أسفل السجاد داخل المقصورة.

واستدعى العاملون مختصين في الحياة البرية للتعامل مع الموقف، حيث حدد الفحص نوع الأفعى، ليتضح أنها صغيرة من فصيلة الأفعى المخططة اليابانية، وهي من الأنواع غير السامة التي لا تمثل خطراً على البشر. وتمكن الخبراء من الإمساك بها بأمان.

وكانت الطائرة قد وصلت إلى مطار فوكوكا قادمة من مطار إيزومو في مقاطعة شيماني، وكان مقرراً أن تواصل رحلتها إلى مقاطعة كاجوشيما. غير أن العثور على الأفعى قبل وقت قصير من الإقلاع دفع الشركة إلى إلغاء الرحلة، وإجراء عمليات تفتيش للتأكد من خلو الطائرة من أي مخاطر محتملة.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن الكيفية التي تمكنت بها الأفعى من الوصول إلى داخل الطائرة، مؤكدة أن الواقعة غير مسبوقة في تاريخ عملياتها الجوية.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان وقائع نادرة شهدتها شركات طيران حول العالم، بعدما تحولت كائنات غير متوقعة على متن الطائرات إلى سبب في تعطيل الرحلات، وسط اهتمام واسع بمثل هذه الحوادث التي تستحضر مشاهد مألوفة من الأفلام السينمائية.