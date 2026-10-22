أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل أول إصابة بشرية معروفة بفايروس «شاموندا» في البلاد، لدى مريض يعاني نقصاً حاداً في المناعة، توفي مطلع أكتوبر الماضي في مدينة ليون.

وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية أن الإصابة تُعد حالة استثنائيةً، مرجحة انتقال الفايروس إلى المريض عبر البعوض في شرق فرنسا، حيث رُصد انتشاره بين الحيوانات خلال فصلي الربيع والصيف.

وأكدت الوزارة أنه، استناداً إلى المعطيات المتاحة، لم يُحدد أي خطرٍ على الصحة العامة، مشيرة إلى إبلاغ منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها بالواقعة.