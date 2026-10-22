أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الأعمال العدائية المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي ضد المملكة.

وقالت الأمانة العامة في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس اليوم: إنها تتابع باهتمام بالغ الأعمال العدائية المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، من خلال محاولات الاستهداف المتعمد بالصواريخ والطائرات المسيرة للمدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

وأدانت بكل حزم تلك الاعتداءات المتكررة التي تندرج ضمن سلوك هذه الميليشيا العدائي ضد المملكة، ومساعيها المتواصلة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الأعمال.

وجددت تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في وجه تلك الأعمال العدائية، ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها لمجابهة تلك التهديدات، وحماية مصالحها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.