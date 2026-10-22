أدانَتْ رابطةُ العالَم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- مُواصلةَ ميليشيا الحوثيّ الإرهابية عدوانَها الآثمَ على المملكة العربية السعودية، واستهدافَها مطارَ الملك فهد الدولي بالدمام، وأحدَ المعامل في حقل شيبة بالمنطقة الشرقية، ما أدى إلى وفاة أربعة أشخاصٍ وعشرة مُصابين.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّد معالي الأمين العام رئيسُ هيئة علماء المسلمين فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديدَ بهذه الاعتداءاتِ الإرهابيةِ الغادرةِ، التي تنتهكُ كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتؤكِّدُ على النهجِ الإجراميِّ لهذه الميليشيا الإرهابية، في تعمُّدِ استهدافِ المدنيّين والمنشآت المدنية.

وجدّدَ فضيلتُه -باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية وباسم كافّة الشعوب الإسلامية المُنضوية تحتَ مظلّتِها- التأكيدَ على التضامُنِ الكاملِ مع المملكة العربية السعودية، في كلِّ ما تتّخذُه مِن إجراءاتٍ لردْع المُعتدين، وحِفظِ أمنِها وسلامةِ مُواطنيها والمُقيمين على أراضيها، سائلًا اللهَ تعالى أن يحفظَها أرضًا وقيادةً وشعبًا مِن كلِّ سوءٍ ومكروه.