أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي المخصص للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية المتخصصين في الأمن السيبراني، في إطار جهودها الرامية إلى تنمية المواهب الوطنية الواعدة وتعزيز جاهزيتها للعمل في القطاع.

ودعت الهيئة الطلبة المستهدفين إلى التسجيل في البرنامج ابتداءً من اليوم وحتى نهاية يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2026م.

ويستهدف البرنامج في نسخته الجديدة تدريب أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة من مختلف تخصصات الأمن السيبراني والتخصصات ذات العلاقة في الجامعات السعودية، ضمن برنامج (سايبرك) الهادف إلى تنمية قطاع الأمن السيبراني ورأس المال البشري الوطني.

ويتضمن البرنامج أربع مراحل رئيسة تشمل دورات تدريبية متخصصة، وتمارين سيبرانية تطبيقية، ومعسكراً صيفياً مكثفاً في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، إلى جانب برنامج تدريبي في إحدى الجامعات العالمية المتميزة؛ بهدف تعزيز المعارف والمهارات العملية للمشاركين.

ويرتكز البرنامج على عدد من المجالات التخصصية؛ من أبرزها أمن الشبكات، والتشفير، والبرمجيات الضارة، والاستجابة للحوادث، والهندسة الاجتماعية، وإدارة التهديدات، وينفذ على مدى عشرة أشهر بالتعاون مع جامعة (كاوست) والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).