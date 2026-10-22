دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، وتجنب الاقتراب من المخاطر المحتملة الناتجة عنها؛ وفي مقدمتها السيول المنقولة والمستنقعات المائية وأماكن تجمع المياه.

وأكدت المديرية أهمية الابتعاد عن مجاري السيول وعدم المجازفة بعبور الأودية خلال فترات هطول الأمطار، لما قد تشكله من أخطار على الأرواح والممتلكات.

كما حذرت من التنزه بالقرب من مجاري السيول والمستنقعات المائية أو السباحة فيها، كونها مواقع غير آمنة وتشكل خطراً كبيراً، مشددة على أهمية دور الأسرة في توعية الأطفال وإبعادهم عن الأماكن الخطرة أثناء الرحلات والنزهات البرية.

ودعت المديرية الجميع إلى متابعة التعليمات والإرشادات الوقائية الصادرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقم (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، وبالرقم (998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.