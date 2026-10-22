أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر 2026-2027، التي أقيمت اليوم (الخميس)، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، عن مواجهات سهلة للكبار.

ويلتقي بيراميدز، حامل اللقب، مع الفائز من الداخلية أو الترسانة، بينما يلعب الأهلي ضد المتأهل من النصر أو السكة الحديد، والزمالك ضد الفائز من مصر للتأمين وفاركو.

*قمة محتملة بين الأهلي والزمالك*

وأوقعت القرعة الأهلي والزمالك في مسار واحد، ما يفتح الباب أمام مواجهة محتملة بين الغريمين في الدور نصف النهائي، حال تجاوزهما الأدوار السابقة.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

بيراميدز × الداخلية أو الترسانة

البنك الأهلي × الرباط والأنوار أو بورفؤاد

المصري × مصر المقاصة

طلائع الجيش × بترول أسيوط

زد × سمنود أو بلدية المحلة

سموحة × المنيا أو طهطا

وادي دجلة × طنطا أو كهرباء الإسماعيلية

سيراميكا كليوباترا × أبوقير للأسمدة

الزمالك × مصر للتأمين أو فاركو

إنبي × بروكسي أو دياموند إف سي

الجونة × الألومنيوم أو اتحاد الشرطة

الاتحاد السكندري × غزل المحلة

الأهلي × النصر أو السكة الحديد

بتروجت × دلفي أو ميجا سبورت

المقاولون العرب × نجوم مصر أو المصرية للاتصالات

مودرن سبورت × القناة

*الأكثر تتويجاً باللقب*

ويتربع الأهلي على عرش قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بكأس مصر برصيد 39 لقباً، يليه غريمه التقليدي الزمالك بـ29 لقباً.