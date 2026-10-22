أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التزام الاتحاد بمواصلة دعم الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء، والعمل معها لتمكينها من تحقيق طموحاتها والارتقاء بمعايير الاحتراف والحوكمة في كرة القدم الآسيوية.



جاء ذلك خلال ختام النسخة الرابعة لمؤتمر رؤساء وأمناء عامي الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2026، الذي أقيم في العاصمة اليابانية طوكيو على مدى يومين، وشهد نقاشات وتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل كرة القدم في القارة.



وأشار إلى أن المؤتمر شكل منصة مهمة لاستعراض النجاحات المحققة واستكشاف آفاق جديدة للتقدم والتطوير بما يسهم في الارتقاء بكرة القدم الآسيوية، مؤكداً أن النقاشات التي شهدها المؤتمر ستعود بالفائدة على مستقبل اللعبة في القارة.



وأوضح أن المؤتمر استهدف تبادل الأفكار وتوسيع قاعدة المعرفة وتعزيز العلاقات المهنية بين القيادات الكروية الآسيوية، معرباً عن ثقته في تحقيق هذه الأهداف، ومجدداً التأكيد أن الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء تقع في صميم عمل الاتحاد الآسيوي وأولوياته.



وشدد رئيس الاتحاد الآسيوي على مواصلة العمل عن كثب مع الاتحادات الأعضاء، من خلال تعزيز قدراتها وتوفير الأدوات اللازمة لمساعدتها على المحافظة على أعلى معايير الاحتراف والحوكمة، بما يدعم مسيرة التطوير المستدام لكرة القدم الآسيوية.