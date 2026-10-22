أطلق نادي تلاد الثقافي، بالشراكة مع نادي مدار الثقافي، مبادرة «جولة وطن» من محافظة الأحساء، ضمن مشروع ثقافي يستهدف في نسخته الأولى 12 مدينة ومعلما ثقافيا في المملكة، بهدف استكشاف الموروث الوطني وتوثيق المعالم التاريخية والتجارب الإنسانية والفنية التي تعكس تنوع الهوية السعودية.

واختيرت الأحساء محطة أولى للمبادرة لما تتمتع به من إرث تاريخي وحضاري وتنوع في الموروث الاجتماعي والفني، حيث شملت الجولة عددا من المواقع التراثية والمؤسسات الثقافية والتجارب المحلية، لرصد العلاقة بين الإنسان والمكان وحفظ تفاصيلها بالصورة والكلمة.

وتضمنت الجولة زيارة قهوة السيد التراثية، والتعرف على صناعة الخبز الحساوي مع العم أبو فهد الربيع، إلى جانب عين الخدود وقصر إبراهيم التاريخي، ودار بسمة، وتجربة الفنانة التشكيلية تغريد البقشي، وديوانية المستشار عبدالعزيز العمير، ومركز النخلة بإشراف المهندس عبدالله الشايب، إضافة إلى دار نورة الموسى الثقافي.

وتسعى المبادرة إلى توثيق الموروث المادي وغير المادي، بما يشمل المعالم التاريخية والحرف والعادات والتقاليد والتجارب الإبداعية، وإنتاج محتوى ثقافي يسهم في حفظ الذاكرة المحلية والتعريف بها.

ويشرف على المبادرة مؤسسا نادي تلاد الثقافي الدكتورة أمل حمدان الشريف وعقيل العنزي، بالتعاون مع نادي مدار الثقافي برئاسة جاسم الزيد، وبمشاركة حنين أبوسلامة سفيرة تلاد في الدمام، فيما تولى المصوران مجتبى الحاجي وحسين الباشا التوثيق البصري لمحطات الجولة.

وتأتي «جولة وطن» في إطار توجه ثقافي يربط الزيارات الميدانية بالتوثيق المعرفي، ويتيح التعرف على تجارب المجتمعات المحلية وموروثها، على أن تتواصل جولاتها في عدد من مدن المملكة ومعالمها الثقافية.