قطعت الفنانة المصرية رحمة محسن بعدم صحة الأنباء التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي حول اعتزالها الغناء الشعبي واتجاهها إلى الغناء الطربي.

مطربة شعبية

وأكدت محسن تمسكها بالغناء الشعبي خلال الفترة القادمة، مشيرةً إلى عدم تخلّيها عن اللون الغنائي الذي كان سبباً في شهرتها ووصولها إلى الجمهور، وذلك بالتزامن مع خروج أولى أغنيات ألبومها الجديد «ماليش بديل»، بعنوان «أنا الخسارة»، والتي طرحتها أخيراً على طريقة الفيديو كليب.

ولاقت الأغنية تفاعلاً من الجمهور عقب طرحها، لتبدأ رحمة محسن مرحلةً جديدةً في مشوارها الغنائي من خلال ألبومها الجديد، الذي تتعاون فيه مع عدد من صنّاع الأغنية.

وقالت رحمة محسن، خلال لقائها في برنامج «عرب وود»، «لن أتنصل من الغناء الشعبي أو أتخلّى عنه»، مؤكدةً بأن هذا اللون هو الذي عرفها الجمهور من خلاله وأحبّه فيها.

وأضافت: «مطربة شعبية يعني بتاعة الشعب، وده اللون اللي الناس عرفتني وحبتني بيه، ودايماً الناس بيقولولي أغانيكي قريبة مننا، كأنك بتحكي قصة حياتنا وبتتكلّمي عننا».

ألبوم جديد

ويضم ألبوم رحمة محسن الجديد «ملوش تاني» ثماني أغنيات، وتتعاون خلاله مع مجموعة من أبرز صنّاع الأغنية، من بينهم الشاعر مصطفى حدوتة، والملحن عطار، والملحن مدين، كما يتضمن الألبوم أكثر من فيديو كليب.

وتأتي أغنية «أنا الخسارة» ضمن انطلاقة الألبوم، الذي يمثل خطوةً جديدةً في مسيرة رحمة محسن الغنائية، مع استمرارها في تقديم اللون الشعبي الذي اشتهرت به.