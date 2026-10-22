أدانت دولة قطر استهداف جماعة الحوثي مطار الملك فهد الدولي في الدمام بالمملكة العربية السعودية، الذي أدى إلى وفاة شخصين وإصابة آخرين وأضرار مادية، وعدته انتهاكًا خطيرًا لسيادة المملكة، وتهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية.

وجددت وزارة الخارجية -في بيان اليوم (الخميس)- تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي المتوفيين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.