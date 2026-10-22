أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداء الذي شنته جماعة الحوثي على مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على أن هذا الهجوم يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وتهديدًا لأمنها واستقرارها.

وأكدت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.