أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداء الذي شنته جماعة الحوثي على مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على أن هذا الهجوم يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وتهديدًا لأمنها واستقرارها.
وأكدت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
الإمارات تُدين بشدة الاعتداء الذي شنته جماعة الحوثي على مطار الملك فهد الدولي
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداء الذي شنته جماعة الحوثي على مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
The United Arab Emirates strongly condemned the attack launched by the Houthi group on King Fahd International Airport in Dammam.
The UAE Ministry of Foreign Affairs emphasized in a statement that this attack represents a blatant violation of the Kingdom's sovereignty and a threat to its security and stability.
It affirmed the UAE's full solidarity with the Kingdom of Saudi Arabia and its support for all that would preserve its security and stability.
It expressed its sincere condolences and sympathy to the families and relatives of the victims, wishing a speedy recovery to all the injured.