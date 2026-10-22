يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر، لكسر عزلةً استمرت 14 عاماً عن المسارح الجماهيرية بالوقوف مجدداً على خشبة المسرح اليوم ضمن فعاليات النسخة السابعة من «موسم الرياض».

بروفات تحضيرية

حرص شاكر على مشاركة جمهوره اللحظات الأولى من عودته، في مقطع مصوّرٍ من كواليس البروفات التحضيرية مع الفرقة الموسيقية، وظهر فضل وهو يشدو برائعته الأيقونية «يا غايب»، التي تحولت بكلماتها المعبرة إلى رسالةً دافئةً ومباشرةً لحالة الغياب الطويل والعودة المنتظرة، إضافة إلى سؤال شاكر جمهوره: «جاهزين؟».

ولفت الانتباه في كواليس البروفات الحضور الداعم لنجله الفنان الشاب محمد شاكر، الذي ظهر إلى جانبه في لحظات فنية مميزة.

نغني من القلب

وفي خطوة سابقة، وجه شاكر رسالةً صوتيةً إلى جمهوره الذي سانده طوال سنوات الانقطاع، قائلاً: «إلى كل من سأل عني وانتظرني، أنا عائد إليكم بشوق يفوق الوصف، محبّتكم كانت الدافع الأقوى لي طوال تلك السنوات، ونلتقي قريباً لنغني معاً من القلب».