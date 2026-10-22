يواجه مدرب مانشستر يونايتد مايكل كاريك شبح الإقالة من منصبه بسبب النتائج الكارثية، مع ترشيح الألماني جوليان ناغلسمان لخلافته.

وتلقى مانشستر يونايتد خسارة قاسية أمام كومو الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف، أمس (الأربعاء)، في دوري أبطال أوروبا، ليواصل سلسلة نتائجه السلبية دون فوز في سبع مباريات متتالية بجميع المسابقات، للمرة الأولى منذ عام 2015.



ناغلسمان مرشح لخلافة كاريك

وبحسب صحيفة «تلغراف» البريطانية، فإن جوليان ناغلسمان مستعد للاستماع إلى عرضاً من مانشستر يونايتد، إذ يُتوقع أن يكون مدرب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق أحد أبرز المرشحين لتولي المهمة في حال إقالة كاريك.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد دعم كاريك، رغم البداية الكارثية للموسم، التي شهدت تحقيق الفريق انتصارين فقط في 11 مباراة بمختلف المسابقات، وعدم تحقيق أي فوز في آخر سبع مباريات، لكن هذه الثقة باتت موضع اختبار.

وسبق أن ارتبط اسم المدرب الألماني، البالغ من العمر 39 عاماً، بمانشستر يونايتد، كما أنه يتحدث الإنجليزية بطلاقة، ويحرص على العمل في الدوري الإنجليزي الممتاز.



هورزيلر وإيمري ضمن الخيارات

وإلى جانب ناغلسمان، يُبدي يونايتد إعجابه بمدرب ألماني شاب آخر، هو فابيان هورزيلر، المدير الفني لبرايتون، رغم أن النادي كان يتابعه حتى الآن بوصفه خياراً لتولي المهمة مستقبلاً، وليس حلاً فورياً.

وقد يتغير هذا الوضع، لكن التعاقد مع هورزيلر سيكلف يونايتد مبلغاً كبيراً لإقناع برايتون بالتخلي عنه، خصوصاً أن الفريق يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد بداية استثنائية للموسم، فضلاً عن توقيع المدرب عقداً جديداً طويل الأمد مع النادي خلال الموسم الماضي.

وسيكون أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، خياراً آخر مكلفاً، دون وجود ضمانات بإمكانية إقناعه بمغادرة «الفيلانز»، كما يحظى إيدي هاو، مدرب نيوكاسل السابق، بإعجاب المالك الشريك لمانشستر يونايتد، السير جيم راتكليف، لكن النادي قد يتجه إلى خيار مختلف إذا قرر إقالة كاريك.



كونتي خارج الحسابات المتقدمة

وأوضحت الصحيفة أن ممثلي المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي وتوتنهام هوتسبير، حاولوا الترويج له لتولي تدريب يونايتد، لكنه لا يحظى بمكانة متقدمة ضمن خيارات النادي، إذ يرى البعض أنه لن يتناسب مع الهيكل الإداري الذي يصر النادي على اعتماده.