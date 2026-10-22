تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، أثناء تنفيذ مهامها في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، من ضبط أربعة مواطنين لمخالفتهم نظام البيئة من خلال ممارسة الصيد دون ترخيص.

وأوضحت القوات أنه عُثر بحوزة المخالفين على بندقيتين هوائيتين، و500 ذخيرة هوائية، إضافة إلى ستة كائنات فطرية مصيدة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى الجهة المختصة.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مشيرة إلى أن عقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص تصل إلى 100 ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص عشرة آلاف ريال، وعقوبة الصيد في المواقع المحظورة خمسة آلاف ريال، وكذلك صيد طائر الدخل دون ترخيص.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي اعتداءات على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.