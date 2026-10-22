حصلت شهد محمد فكري، ابنة الزميل محمد فكري، والمعيدة بالجامعة، على درجة الماجستير بتقدير امتياز في الذكاء الاصطناعي من جامعة النيل.

وتناولت رسالتها تحسين أداء نماذج الذكاء الاصطناعي الطبية التي تربط الصور بالنصوص، دون الحاجة إلى إعادة تدريبها، من خلال تطوير استراتيجيات لتحسين التشابه بين الصور والأوصاف الطبية، والاستفادة من الصور المتشابهة، بما يسهم في رفع دقة التصنيف وتعزيز ثبات النتائج عبر مختلف المجالات الطبية.



ويُعد هذا الإنجاز إضافة إلى مسيرتها الأكاديمية، في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير التطبيقات الطبية، متمنين لها مزيدًا من التوفيق والنجاح في مسيرتها العلمية والعملية.



وتلقى الزميل محمد فكري التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، مع الأمنيات لابنته شهد بمزيد من التوفيق والنجاح في مسيرتها العلمية والعملية.